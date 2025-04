Omicidio-suicidio a Napoli | uccide il compagno della ex e si spara

Omicidio-suicidio a Napoli sviluppatosi in pochi minuti tra la zona di Marano di Napoli e quella collinare dei Camaldoli: motivi passionali alla base del gesto premeditato posto in essere dal 40enne Andrea Izzo ai danni del 56enne Milko Gargiulo, attuale compagno della sua ex. Una dinamica movimentata per l'episodio, iniziato alle 8.

