Omicidio-suicidio a Napoli, spara al rivale in amore e poi si toglie la vita.

Omicidio e suicidio a Napoli: movente passionale dietro la tragedia - Un uomo uccide il rivale in amore a Marano di Napoli e si suicida ai Camaldoli. Gli inquirenti indagano sui motivi passionali. (quotidiano.net)

