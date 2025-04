Omicidio suicidio a Napoli | Izzo ha mandato alla ex moglie foto del cadavere di Gargiulo prima di uccidersi

Gargiulo e Andrea Izzo. Dopo averlo ucciso, il 41enne avrebbe mandato una foto del corpo alla ex moglie prima di suicidarsi. Leggi su Fanpage.it Sequestrati i telefoni di Milkoe Andrea. Dopo averlo ucciso, il 41enne avrebbeunadel corpoexdi suicidarsi.

Omicidio-suicidio a Napoli: spara al nuovo compagno della ex davanti ad una scuola, e poi si ammazza in una strada isolata. Napoli, uccide il rivale in amore e si toglie la vita: omicidio-suicidio a Marano, panico in strada. Due morti a Napoli e Marano, sono Milko Gargiulo e Andrea Izzo: l’ipotesi dell'omicidio-suicidio. Omicidio-suicidio a Marano, la dinamica: prima l'inseguimento, poi gli spari davanti alla scuola. Uccide il compagno della sua ex davanti a una scuola e si suicida. Omicidio-suicidio a Napoli: uccide il compagno della ex e si spara. Ne parlano su altre fonti

