Omicidio suicidio a Marano: le denunce di Milko Gargiulo, Andrea Izzo aveva scoperto i messaggi all'ex

Lodenunciato due volte alla polizia per via delle minacce di morte ricevute. Il 56enneè stato ucciso lunedì 7 aprile tra le 8:00 e le 9:00 con almeno sette colpi di pistola dal 40ennenei pressi della scuola Papa Luciani adi Napoli e sotto lo sguardo terrorizzato di bambini e genitori. La sparatoria davanti alla scuola Papa Luciani adi Napoli: bimbi terrorizzatiDalla ricostruzione fatta dagli inquirenti,, broker finanziario (ex funzionario di banca), incensurato, era alla guida della propria auto Bmw e si trovava adi Napoli all’altezza dell’istituto paritario papa Luciani, in orario di ingresso dei bambini., skipper incensurato, lo ha raggiunto a bordo di uno scooter T-Max e gli ha sparato. Sembra che un primo tentativo fosse andato a vuoto con la pistola che si era inceppato.