Omicidio Sara Campanella la rettrice Spatari | Avviato ufficialmente l' iter per il conferimento della laurea alla memoria

Avviato ufficialmente l'iter per il conferimento della laurea alla memoria di Sara".Ad annunciarlo è stata la rettrice dell'Università di Messina, Giovanna Spatari, in occasione dei funerali di Sara Campanella, la studentessa universitaria uccisa lo scorso 31 marzo dal collega reo. Messinatoday.it - Omicidio Sara Campanella, la rettrice Spatari: "Avviato ufficialmente l'iter per il conferimento della laurea alla memoria" Leggi su Messinatoday.it "E' statol'per ildi".Ad annunciarlo è stata ladell'Università di Messina, Giovanna, in occasione dei funerali di, la studentessa universitaria uccisa lo scorso 31 marzo dal collega reo.

