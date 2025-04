Omicidio Saman per tutti e 5 i familiari chiesto l’ergastolo

Omicidio di Saman Abbas, la diciottenne pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nel maggio 2021 per essersi rifiutata di sposare un cugino in Pakistan, la Procura generale ha chiesto l’ergastolo per tutti e cinque i familiari imputati (padre, madre, zio e due cugini), . Omicidio Saman, per tutti e 5 i familiari chiesto l’ergastolo L'Identità. Lidentita.it - Omicidio Saman, per tutti e 5 i familiari chiesto l’ergastolo Leggi su Lidentita.it Nel processo d’appello attualmente in corso a Bologna per l’diAbbas, la diciottenne pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nel maggio 2021 per essersi rifiutata di sposare un cugino in Pakistan, la Procura generale hapere cinque iimputati (padre, madre, zio e due cugini), ., pere 5 iL'Identità.

Saman, in Appello chiesto l’ergastolo per i cinque famigliari a processo: “Azione inumana e barbara”. La Procura generale, ergastolo per i 5 familiari di Saman. Omicidio di Saman, la verità sulla fossa dove fu sepolta. Il perito: «Almeno due persone coinvolte, corpo cala. Saman, il secondo grado: "Errore assolvere i cugini. Era tutto premeditato". Saman Abbas, la mamma per la prima volta in aula: mascherina, velo e testa bassa. L'omicidio di Saman, in aula per la prima volta Nazia, la madre della ragazza. Ne parlano su altre fonti

La Procura generale, ergastolo per i 5 familiari di Saman - La Procura generale di Bologna chiede l'ergastolo per tutti e cinque i familiari imputati per l'omicidio di Saman Abbas: padre, madre, zio e i due cugini. (ANSA) ... (msn.com)

Saman, la procura generale chiede l'ergastolo per i 5 familiari - Il processo d'appello per l'omicidio della 18enne pakistana. Imputati padre e madre (già condannati all'ergastolo) zio (14 anni) e i due cugini (assolti in primo grado) ... (rainews.it)

L'uccisione di Saman, la procura generale chiede l'ergastolo per i 5 familiari - La Procura generale di Bologna chiede l’ergastolo per tutti e cinque i familiari imputati per l'omicidio di Saman Abbas: padre, madre, zio e i due cugini. (msn.com)