Omicidio Pierina le conversazioni in carcere tra Valeria e Dassilva | “Se hai mentito spiegherai perché”

mentito. Poi hai saputo dell'Omicidio e non volevi dire che eri uscito perché avevi paura che ti dessero la colpa". A parlare è Valeria Bartolucci in una conversazione in carcere con Louis Dassilva, indagato per l'Omicidio di Pierina Paganelli. L'intercettazione è del 4 settembre 2024: la donna sembra mettere in dubbio l'alibi del marito. Leggi su Fanpage.it "Anche se eri uscito, al massimo potranno dire che hai. Poi hai saputo dell'e non volevi dire che eri uscito perché avevi paura che ti dessero la colpa". A parlare èBartolucci in una conversazione incon Louis, indagato per l'diPaganelli. L'intercettazione è del 4 settembre 2024: la donna sembra mettere in dubbio l'alibi del marito.

Omicidio Pierina, le conversazioni in carcere tra Valeria e Dassilva: “Se hai mentito spiegherai perché” - A parlare è Valeria Bartolucci in una conversazione con il marito, Louis Dassilva , indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 a Rimini, ... (fanpage.it)

Pierina Paganelli, i cardini dell’accusa a Louis Dassilva/ Telefono, riti voodoo e intercettazioni - Pierina Paganelli, la Procura di Rimini ha diversi elementi a carico di Louis Dassilva: dall'analisi del telefono ai riti voodoo, alle ... (ilsussidiario.net)

Omicidio Pierina, dubbi sull’audio chiave: ‘Non è detto che siano voci umane’ - La difesa di Louis Dassilva contesta la prova fonica usata dalla Procura: “La telecamera era troppo distante”. Intanto Manuela Bianchi cambia versione e la scarcerazione dell’indagato è al vaglio del ... (altarimini.it)