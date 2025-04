Omicidio Ilaria Sula | la madre di Marc Samson indagata per concorso in occultamento di cadavere

madre di Marc Samson, arrestato per aver ucciso Ilaria Sula. "Non sono state richieste al momento misure per la madre di Marc, è indagata per concorso in occultamento di cadavere - ha aggiunto - Il pm si è riservato di chiedere eventuali integrazioni e chiarimenti. Siamo a disposizione. Il papà probabilmente non sarà neanche sentito nei prossimi giorni, è completamente estraneo alla vicenda". Quotidiano.net - Omicidio Ilaria Sula: la madre di Marc Samson indagata per concorso in occultamento di cadavere Leggi su Quotidiano.net "I genitori del ragazzo sono distrutti dal dolore, increduli, ancora sotto shock, spaventati e chiedono sincero perdono per tutto quello che è successo". Lo ha detto, lasciando la Questura, l'avvocato Paolo Foto, difensore delladi, arrestato per aver ucciso. "Non sono state richieste al momento misure per ladi, èperindi- ha aggiunto - Il pm si è riservato di chiedere eventuali integrazioni e chiarimenti. Siamo a disposizione. Il papà probabilmente non sarà neanche sentito nei prossimi giorni, è completamente estraneo alla vicenda".

