Omicidio Ilaria Sula indagata per concorso in occultamento di cadavere la madre di Mark Samson

Ilaria Sula, a Roma l’indagine sull’Omicidio della giovane è giunta a una nuova svolta: la madre di Mark Samson, l’autore reo confesso del delitto, è formalmente indagata «per concorso in occultamento di cadavere». Lo ha dichiarato Fabrizio Gallo, avvocato del 23enne arrestato, uscendo dalla questura della capitale, dove è in corso l’interrogatorio della donna. Si tratta di Nors Mazlapan, convocata dai magistrati per riferire la propria versione dei fatti proprio nella giornata di lunedì 7 aprile.Al vaglio i tabulati telefonici e gli oggetti sequestrati nell’abitazione di via HomsLe autorità vogliono chiarire se fosse presente o comunque a conoscenza del momento in cui il figlio ha tolto la vita a Ilaria. La legge italiana prevede che un genitore non sia obbligato a denunciare un figlio, motivo per cui non può essere accusata di favoreggiamento. Lettera43.it - Omicidio Ilaria Sula, indagata per concorso in occultamento di cadavere la madre di Mark Samson Leggi su Lettera43.it Mentre a Terni si celebrano i funerali di, a Roma l’indagine sull’della giovane è giunta a una nuova svolta: ladi, l’autore reo confesso del delitto, è formalmente«perindi». Lo ha dichiarato Fabrizio Gallo, avvocato del 23enne arrestato, uscendo dalla questura della capitale, dove è in corso l’interrogatorio della donna. Si tratta di Nors Mazlapan, convocata dai magistrati per riferire la propria versione dei fatti proprio nella giornata di lunedì 7 aprile.Al vaglio i tabulati telefonici e gli oggetti sequestrati nell’abitazione di via HomsLe autorità vogliono chiarire se fosse presente o comunque a conoscenza del momento in cui il figlio ha tolto la vita a. La legge italiana prevede che un genitore non sia obbligato a denunciare un figlio, motivo per cui non può essere accusata di favoreggiamento.

