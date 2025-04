Tvzap.it - Omicidio Ilaria Sula, il terribile sospetto sulla mamma di Mark: “Ha aiutato il figlio”

Leggi su Tvzap.it

Sembrava una confessione isolata, quella diSamson, il 24enne reo confesso dell’dell’ex fidanzata. Ma le indagini in corso stanno aprendo uno squarcio sempre più inquietante sul contesto familiare in cui si sarebbe consumato il delitto. La Procura di Roma ha infatti acceso i riflettori su Nors Manlapaz, madre dell’assassino, che potrebbe presto essere indagata per concorso in occultamento di cadavere. Una svolta clamorosa, che pone nuovi interrogativi sul ruolo che la donna – e forse anche il marito – avrebbe avuto dopo la morte della giovane studentessa.Leggi anche: Sara Campanella, notizia choc dal carcere sul killer: cosa sta succedendoLeggi anche: Serie A in lutto, l’ex calciatore colpito da un malore improvvisoUna casa troppo piccola per non sapereVia Homs, quartiere Africano di Roma.