Omicidio Ilaria Sula, confessa la madre di Mark Samson: «L'ho aiutato a pulire il sangue»

Durante un lungo interrogatorio durato quattro ore, Nors Mazlapan ha ammesso di averil figlioa ril’appartamento dopo l’di. «Homio figlio a ril’appartamento, a lavare tutto quel», ha dichiarato ai magistrati. La donna è ora formalmente indagata per concorso in occultamento di cadavere. Il legale ha precisato: «Il padre non verrà ascoltato oggi. Lui non era in casa e questo è assodato, rientra la sera e l’avviene a metà mattina. Lainvece era in casa e adesso sta chiarendo quali siano state le sue condotte».La gip: «Il comportamento dicaratterizzato da inumanità e insensibilità»Nello stesso giorno in cui a Terni si celebravano i funerali di, la giudice per le indagini preliminari Antonella Minunni ha firmato l’ordinanza con cui ha definito il comportamento di«inumanità e insensibilità».