Omicidio fuori scuola Gargiulo aveva già denunciato minacce da parte del suo killer

Omicidio consumatosi intorno alle 8 di stamattina nel Napoletano aveva già denunciato in passato, alle forze dell'ordine, di aver subito minacce di morte da parte del suo assassino. Denuncia che a quanto pare non è riuscita a evitare il tragico regolamento dei conti, avvenuto al.

Andrea Izzo morto suicida a Marano di Napoli dopo aver ucciso Milko Gargiulo, nuovo compagno dell'ex moglie. Chi era Milko Gargiulo, l’uomo ucciso a Napoli davanti a una scuola: aveva denunciato il suo killer già 2 volte. Gargiulo ucciso in strada tra Marano e Napoli, ascoltati i primi testimoni. MARANO, UCCIDE IL NUOVO COMPAGNO DELL'EX MOGLIE E POI SI TOGLIE LA VITA: I NOMI DELLE VITTIME. Andrea Izzo, chi era il killer-suicida di Marano. La passione per le armi e l'ultimo messaggio alla ex: «Ora v. Milko Gargiulo ha provato a scappare dalla furia omicida di Andrea, inseguito e ucciso a bruciapelo. Ne parlano su altre fonti

