Omicidio a Marano Napoli | uomo ucciso in auto vicino a una scuola

Roma, 7 aprile 2025 – Mattinata di sangue a, nel Napoletano, dove unè statoin un agguato a poca distanza da una. Le notizie sono ancora frammentarie: secondo le prime ricostruzioni la vittima si trovava nella suamobile in viaPianura, quando è stato raggiunto da diversi colpi di pistola. La sua vettura è una Bmw bianca. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per avviare le indagini ed effettuare i primi rilievi. Gli inquirenti ancora non si sbilanciano, ma non è escluso possa trattarsi di undi camorra. Notizia in aggiornamento