Olivier Awards 2025, tutti i vincitori dei premi britannici per il teatro.

La Royal Albert Hall di Londra ha ospitato gli, i massimiper ile corrispondenti ai Tony statunitensi che celebrano le migliori performance sul palcoscenico della stagione. Tre riconoscimenti a testa per Il curioso caso di Benjamin Button, adattamento della storia di Scott Fritzgerald da partre di Jethro Compton, Il violinista sul tetto tratto da alcuni racconti di Sholem Aleichem e Il gigante, vincitore anche della miglior nuova opera dell’anno. A consegnare le statuette, assieme ai presentatori Billy Porter e Beverley Knight, c’erano grandi star di Hollywood e delcome Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Idris Elba, Martin Freeman e Naomi Campbell. Fra gli ospiti in platea Adrien Brody, fresco dell’Oscar per The Brutalist. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@, chi sono ideiper ilFra le grandi sorprese dell’edizionedeglic’è indubbiamente Il Gigante, opera di Mark Rosenblatt che ha debuttato nei teatri del West End nel 2024 e che racconta un periodo della vita di Roald Dahl negli Anni 80 dopo alcune accuse di antisemitismo.