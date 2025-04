Internews24.com - Olivera a Dazn: «Pareggio Inter? Noi sappiamo che stasera dobbiamo vincere…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «? Noichevincere.» Le parole del laterale del NapoliDopo ilin campionato dell’sul campo del Parma,si chiude la 31a giornata di Serie A, con il Napoli di Antonio Conte che scende in campo a Bologna, per accorciare nuovamente le distanze dai nerazzurri di Inzaghi, davanti ancora 4 punti, ma in attesa di scopire l’esito della sfida del Dall’Ara. A pochi minuti dal calcio d’inizio, Mathias, laterale del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a.COSA CI SIAMO DETTI DOPO ILDELL’?- «Stiamo bene,chevincere oggi e speriamo di prendere i tre punti.che è una partita difficile mache possiamo farcela»MARCARE ORSOLINI- «fare abbastanza attenzione,che lui è un giocatore forte e ha fatto un po’ di gol nelle ultime partite.