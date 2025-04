Ilgiorno.it - Olimpiadi Milano-Cortina 2026, al via la vendita libera dei biglietti (anche a prezzi agevolati)

, 7 aprile 2025 – Ci siamo. Domani, martedì 8 aprile, aprirà laper assicurarsi idelle gare dei Giochi Olimpici di(6-22 febbraio), mentre proseguirà la possibilità di acquisto per i Giochi Paralimpici (6-15 marzo). Si tratta di un’occasione da non perdere, perché il prossimo 6 maggio terminerà la promozione Early Bird, ovvero l’offerta aper alcune sessioni. Dopo le finestre didello scorso febbraio, arriva quindi l’opportunità tanto attesa di prenotare i posti migliori per assistere dal vivo ai momenti più emozionanti del massimo evento sportivo mondiale che tornerà in Italia a distanza di 20 anni dall’ultima volta. Per accedere al portale Ticketing di, basta cliccare sul link della biglietteria ufficiale.