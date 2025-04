Olimpia Milano cade a Reggio Emilia | sconfitta 87-78 contro UNAHOTELS

Olimpia precipita visto che a Reggio Emilia bissa in negativo il ko patito a Napoli. Finisce 87-78 la partita del PalaBigi dove, dopo una buona partenza, l'Armani deraglia ancora una volta tra la stanchezza di due gare nel giro di tre giorni, un attacco che fatica a produrre qualcosa di continuo e una difesa che non protegge più il ferro. In campionato un'altra riprova delle difficoltà milanesi, dalle quali la squadra di coach Messina dovrà risollevarsi perché la concorrenza in Italia quest'anno è tanta e viste le difficoltà di Milano e Bologna sembra anche iniziare a credere nella rivoluzione. "Siamo dispiaciuti e preoccupati, ma non potevamo fare di più", l'amarezza di Messina. Milano prova a girare tutti i suoi uomini, ma non trova mai continuità, a livello realizzativo il migliore è Armoni Brooks autore di 20 punti (5/7 da 2 e 3/8 da 3), la novità sono i 36 minuti con 14 punti di Stefano Tonut (5/8 da 2), mentre Mirotic quasi in automatico ne segna 19, ma non bastano di fronte a una difesa che per l'ennesima volta ne incassa praticamente 90.

