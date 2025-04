Liberoquotidiano.it - "Old", Shyamalan sembra tornare alla forma dei suoi capolavori

OLD Iris ore 21.15. Con Gael Garcia Bernal, Vicky Krieps e Rufus Sewell. Regia di Night. Produzione Usa 2021. Durata: 2 ore LA TRAMA I clienti di un resort in un'isola tropicale scoprono che possono accedere a una splendida spiaggia isolata. Ci vanno e per qualche ora è un vero relax. Poi scoprono con un errore sempre più galoppante che in quel posto s'invecchia sempre più rapidamente, che in un giorno se ne va tutta la vita. Cercano di scappare di lì, ma la via del ritorno è inaccessibile. PERCHÈ VEDERLO Perché l'indiano d'America, dopo anni di risultati in qualche modo deludentidei("Sesto senso" "Unbreakable" "Signs"). L'angosciapalpabile, il lieto fine impossibile.