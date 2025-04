Latuafonte.com - Old (2021) come finisce: spiegazione del film e del finale

Old è undeldiretto da M. Night Shyamalan. Si tratta dell’adattamento di Castello di sabbia, graphic novel scritta da Pierre-Oscar Levy e disegnata da Frederik Peeters. La trama segue la storia di tredici persone che si trovano in una spiaggia tropicale isolata: una coppia, una famiglia, un rifugiato e alcuni turisti. Tutto sembra andare per il meglio, ma ecco che la svolta arriva quando viene trovato il corpo senza vita di una donna in mare. Ognuno di loro, inoltre, inizia a invecchiare rapidamente e la loro esistenza di riduce in un solo giorno. Il gruppo è bloccato su questa spiaggia misteriosa, dove si nasconde un terribile segreto. Ilva in onda su Iris il 7 aprile 2025 alle ore 21.15 e l’8 aprile alle ore 10.05.Old, trama completa del: perché invecchiano velocemente?Leggi anche: Special Delivery (2022)delLeggi anche: Nessun lieto fine (2022)La trama delOld su Iris inizia con la coppia composta da Guy e Prisca Cappa che si recano in vacanza, con i figli Trent e Maddox, in un resort su una spiaggia tropicale.