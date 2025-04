Lanazione.it - Oggi riunione dell’assemblea ’Caso residenze’ in Consiglio. Ma il punto resta ’secretato’

Si riuniscealle 14.30 ilcomunale follonichese che dovrà discutere su un ordine del giorno composto da undici punti, ma uno su tutti promette di tenere impegnata l’assemblea, il primo che sarà affrontato: le spiegazioni che il sindaco Matteo Buoncristiani dovrà dare ai consiglieri in seguito alla serie di domande presentate dalla minoranza sulla residenza dello stesso primo cittadino. Ma sarà materia riservata ai consiglieri, perché per decisione del sindaco ilsarà discusso in seduta segreta e non pubblica. Una decisione, questa, che ha sollevato più di una rimostranza da parte delle forze politiche di opposizione che avrebbero voluto – come hanno spiegato – un atteggiamento "più trasparente", ovvero una spiegazione alla quale potessero essere presenti anche i cittadini interessati.