Oggi Meloni presiede riunione della task force sui dazi

Meloni si prepara a presiedere Oggi pomeriggio una riunione cruciale della task force interministeriale per affrontare l’impatto dei dazi statunitensi sulle esportazioni italiane. All’incontro parteciperanno i ministri dell’Economia Giancarlo Giorgetti, delle Imprese Adolfo Urso, dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e degli Affari europei Tommaso Foti, oltre ai due vicepremier Matteo Salvini e . Oggi Meloni presiede riunione della task force sui dazi L'Identità. Lidentita.it - Oggi Meloni presiede riunione della task force sui dazi Leggi su Lidentita.it La presidente del Consiglio Giorgiasi prepara arepomeriggio unacrucialeinterministeriale per affrontare l’impatto deistatunitensi sulle esportazioni italiane. All’incontro parteciperanno i ministri dell’Economia Giancarlo Giorgetti, delle Imprese Adolfo Urso, dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e degli Affari europei Tommaso Foti, oltre ai due vicepremier Matteo Salvini e .suiL'Identità.

