Oggi i funerali di Sara Campanella la piazza di Misilmeri gremita per l’ultimo saluto | L’amore non uccide

Oggi a Misilmeri il funerale di Sara Campanella, la studentessa di 22 anni uccisa a coltellate da compagno di corso Stefano Argentino ora in carcere. La piazza gremita di giovani per l'ultimo saluto alla ragazza. Leggi su Fanpage.it Si tieneil funerale di, la studentessa di 22 anni uccisa a coltellate da compagno di corso Stefano Argentino ora in carcere. Ladi giovani per l'ultimoalla ragazza.

