Oggi i funerali di Sara Campanella la giovane studentessa universitaria vittima di femminicidio Gremita la chiesa di San Giovanni Battista

Gremita, così come la chiesa San Giovanni Battista. La salma di Sara Campanella, la giovane studentessa universitaria vittima di femminicidio, è stata portata a spalla dalla chiesa delle Anime Sante, dove si è tenuta la camera ardente, alla chiesa madre che si trova nella stessa piazza. I familiari hanno portato una foto con l’immagine di Sara e un palloncino rosa a forma di cuore con su scritto la frase preferita dalla giovane universitaria: «Mi amo troppo per stare con chiunque». Leggi anche › Il grido delle studentesse contro i femminicidi: «Ci vogliamo vive e libere» Il silenzio ha caratterizzato questi momenti. Solo quanto la bara bianca ha iniziato a salire le scale della chiesa si è levato un applauso. Iodonna.it - Oggi i funerali di Sara Campanella, la giovane studentessa universitaria vittima di femminicidio. Gremita la chiesa di San Giovanni Battista. Leggi su Iodonna.it Piazza di Misilmeri è, così come laSan. La salma di, ladi, è stata portata a spalla dalladelle Anime Sante, dove si è tenuta la camera ardente, allamadre che si trova nella stessa piazza. I familiari hanno portato una foto con l’immagine die un palloncino rosa a forma di cuore con su scritto la frase preferita dalla: «Mi amo troppo per stare con chiunque». Leggi anche › Il grido delle studentesse contro i femminicidi: «Ci vogliamo vive e libere» Il silenzio ha caratterizzato questi momenti. Solo quanto la bara bianca ha iniziato a salire le scale dellasi è levato un applauso.

