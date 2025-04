Lanazione.it - Odino, il nome fa paura. Ma lui ha un cuore d’oro

Porta ildi quello che, per la mitologia norrena, è il supremo dio della guerra; che da sempre vince grazie alla sua lancia e alle sue arti magiche. E chi sa che gli antichi popoli germanici, che un tempo abitavano la Scandinavia, non se lo immaginassero proprio così il loro dio: con il fascino di un pirata, ma capace della dolcezza di un principe dal. Di razza europea comune e di taglia media,è un bellissimo gattone adulto dal morbido manto bianco e arancione, a pelo corto. Ritrovato ferito sul nostro territorio, è stato portato nel gattile di San Venerio circa due mesi fa, per ricevere tutte le necessarie cure veterinarie di cui aveva bisogno. Oggi,è un gatto perfettamente sano e finalmente pronto a ricevere l’amore di una famiglia – o di un singolo aspirante proprietario – che sia capace di andare oltre la superficie, al di là del mero dato estetico; per vedere invece ciò che conta davvero: il