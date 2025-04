Spazionapoli.it - Occhio Napoli: un pericolo può inguaiare gli azzurri a Bologna, di cosa si tratta

Leggi su Spazionapoli.it

: un match che potrebbe dire moltissimo sulle ambizioni Scudetto della squadra di Antonio Conte., però, alle numerose insidie da dover affrontare.A, l’appuntamento è tra quelli che potrebbero svoltare la stagione, in un senso o nell’altro: una vittoria, per il, avrebbe il sapore di uno sliding doors potenzialmente intrigante nella lotta Scudetto con l’Inter, che da qui alla fine rischia di poter dire ancora moltissimo. Serve, però, un rendimento importante per gli uomini di Antonio Conte, che ora sono momentaneamente a quattro punti in classifica dalla compagine nerazzurra.Questa sera, la possibilità di avvicinarsi a una sola lunghezza avrebbe il sapore di un messaggio di sfida fin troppo forte: lo sa bene la squadra ma anche i tifosi, pronti a sostenere più forte che mai i propri beniamini in una trasferta che, in ogni caso, non si preannuncia tra le più agevoli.