Obiettivo raggiunto | la Salerno Ponteggi ’92 resta in Serie A2

Tempo di lettura: 3 minutiCon qualche rimpianto, momenti di affanno e tanto cuore, ma anche con una giornata d’anticipo rispetto alla fine della regular season. La’92 conquista l’aritmetica permanenza in TechfindA2 femminile e potrà giocare l’ultima giornata a Livorno con serenità.Il successo per 61-50 ottenuto sabato al PalaSilvestri nello scontro diretto contro la Tecnoengineering Moncalieri ha avuto necessità di essere rinforzato dalla successiva sconfitta di Teen Basket Torino sul campo della Logiman Broni (80-41 ieri sera): con questa combinazione, le granatine possono dirsi certe della salvezza, perché salgono a quota 20 punti come la Cestistica Spezzina, mentre Moncalieria 18. Se anche nell’ultima giornata le piemontesi vincessero assieme alle liguri eperdesse in Toscana, il vantaggio negli scontri diretti premierebbe comunque le campane.