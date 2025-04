Dilei.it - Obbligo o verità, anticipazioni del 7 aprile: gli ospiti della terza puntata

Leggi su Dilei.it

Tutto pronto per ladi, il nuovo talk show condotto da Alessia Marcuzzi che, ispirandosi al celebre gioco con cui tutti abbiamo avuto a che fare nel corso dell’adolescenza, mette alla prova glitra giochi divertenti e piccole grandi confessioni nella prima serata di Rai 2.Un programma ispirato all’originale francese Action ou Ve?rite? che, anche in questadel 72025, continua il suo percorso di domande scomode e grande divertimento ospitando al tavolo tanti, interessantissimi”, glidel 7Alessia Marcuzzi è pronta per il terzo appuntamento di, il talk che la vede conduttrice intorno a un tavolo colmo di, risate, confessioni e grande divertimento.Anche questa settimana, il cast diche vedrà sottoporsi domande a raffica e richieste di obblighi non convenzionali è denso e sfaccettato.