Oasi Naturista di Capocotta chiosco a rischio abbattimento | l’appello dei gestori

abbattimento del chiosco dell’Oasi Naturista di Capocotta, uno spazio storico e simbolico per la comunità Naturista romana e per tutti coloro che da anni frequentano questa porzione unica del litorale laziale”. Queste le parole dei gestori della stessa struttura, Veronica Ciotoli e il marito, che si trova al chilometro 9,4 della via Litoranea, in merito alla decisione del Comune di Roma di mettere a bando l’area dell’Oasi Naturista e di demolire entro Pasqua il chiosco che secondo l’Amministrazione capitolina sarebbe abusivo.L’Oasi Naturista “non è solo una spiaggia: è un luogo di incontro, libertà, rispetto per la natura e per la diversità umana. Il chiosco, da sempre gestito con attenzione e cura, rappresenta un presidio fondamentale per garantire la fruizione sostenibile dell’area, offrendo servizi essenziali e promuovendo un modello di turismo responsabile, inclusivo e attento all’ambiente. Leggi su Ilfaroonline.it Ostia, 7 aprile 2025 – “Con grande preoccupazione e indignazione apprendiamo della decisione di procedere con l’deldell’di, uno spazio storico e simbolico per la comunitàromana e per tutti coloro che da anni frequentano questa porzione unica del litorale laziale”. Queste le parole deidella stessa struttura, Veronica Ciotoli e il marito, che si trova al chilometro 9,4 della via Litoranea, in merito alla decisione del Comune di Roma di mettere a bando l’area dell’e di demolire entro Pasqua ilche secondo l’Amministrazione capitolina sarebbe abusivo.L’“non è solo una spiaggia: è un luogo di incontro, libertà, rispetto per la natura e per la diversità umana. Il, da sempre gestito con attenzione e cura, rappresenta un presidio fondamentale per garantire la fruizione sostenibile dell’area, offrendo servizi essenziali e promuovendo un modello di turismo responsabile, inclusivo e attento all’ambiente.

Nudisti all’ombra del Marco Aurelio: appuntamento in Campidoglio per salvare l’oasi naturista di Capocotta. Oasi Naturista di Capocotta, chiosco a rischio abbattimento: l’appello dei gestori. Oasi Naturista Capocotta, demolizione del chiosco: è scontro. Capocotta, l'oasi naturista chiude per la bonifica: in estate solo un'area provvisoria, i nudisti protestano. Capocotta, il Comune vuole riprendersi l'oasi naturista: "Il chiosco è abusivo, entro Pasqua la demolizione". Capocotta, addio alle spiagge dei nudisti: i chioschi verso l’assegnazione. Ne parlano su altre fonti

Nudisti all’ombra del Marco Aurelio: appuntamento in Campidoglio per salvare l’oasi naturista di Capocotta - Veronica Ciotoli, gestore dell'oasi: "Se il Comune vuole metterla a bando va bene, purché non si demolisca il chiosco: è regolare e per difenderlo sono pronta allo sciopero della fame" ... (romatoday.it)

Capocotta, “l'Oasi naturista non si tocca”, sfida al Comune sul valore storico e sociale della comunità - Appello degli storici gestori della spiaggia naturista: “Sospendete la demolizione del simbolo della libertà delle persone” ... (affaritaliani.it)

Sciopero della fame per salvare l’Oasi Naturista di Capocotta e sit-in dei nudisti in Campidoglio (VIDEO) - “Da martedì inizierò lo sciopero della fame e anche della sete se i medici me lo consentiranno: mi opporrò alla demolizione dell’Oasi Naturista, fosse pure l’ultimo gesto della mia vita”. Veronica Cio ... (msn.com)