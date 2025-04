NurSind Pescara denuncia le aggressioni in pronto soccorso | Servono più vigilanza e sicurezza immediata

Leggi su Citypescara.com

«Si tratta di episodi inaccettabili – si legge nella nota ufficiale – che mettono seriamente a rischio l’incolumità del personale sanitario e compromettono la qualità dell’assistenza offerta ai cittadini. Siamo estremamente preoccupati per l’aumento costante di atti di violenza contro i nostri colleghi: non solo causano danni fisici e psicologici agli operatori, ma minano anche la capacità del sistema sanitario di garantire cure tempestive ed efficaci».Ilevidenzia come questi episodi non solo abbiano un impatto diretto sui lavoratori, ma influiscano anche sulle scelte di carriera di molti professionisti, sempre più orientati ad abbandonare gli ospedali pubblici per intraprendere la libera professione o la medicina di base. Un fenomeno che aggrava ulteriormente la carenza di personale, con effetti negativi sull’organizzazione dei servizi, aumentando il rischio di infortuni e patologie da stress tra infermieri e operatori socio-sanitari.