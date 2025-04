Nuovo sbarco di migranti a Salerno | a bordo della Aita Mari anche 5 minori non accompagnati 7 famiglie e una donna incinta

Salerno, alle 10.30, la nave Aita Mari della ONG "Salvamento Maritimo Humanitario", per lo sbarco di 108 migranti, di cui 78 uomini e 10 donne. A bordo anche cinque minori non accompagnati e una donna incinta, secondo quanto reso noto ieri durante il vertice in prefettura. Salernotoday.it - Nuovo sbarco di migranti a Salerno: a bordo della Aita Mari anche 5 minori non accompagnati, 7 famiglie e una donna incinta Leggi su Salernotoday.it Attraccherà al porto di, alle 10.30, la naveONG "Salvamentotimo Humanitario", per lodi 108, di cui 78 uomini e 10 donne. Acinquenone una, secondo quanto reso noto ieri durante il vertice in prefettura.

