Nuovo defibrillatore al circolo Grazie alla donazione di Amip

Nuovo presidio di primo soccorso presso il circolo MCL di Chiesina Montalese in via di Cafaggio 63. All'esterno dei locali del circolo, accessibile a tutti, è stato infatti installato un defibrillatore Semiautomatico Esterno DAE al servizio dell'intera comunità locale e degli operatori specializzati nel primo soccorso, che potranno così avvalersi così di una ulteriore postazione esterna. Il dispositivo sanitario è stato donato dall'Associazione Micologica Pistoiese A.MI.P. OdV, che lì ha sede da oltre un decennio, unica associazione provinciale in materia di funghi e che annovera tra decine di soci anche esperti micologi. Dopo la benedizione del parroco Don Alessandro Marini, il presidente Ezio Bertocci ha ringraziato tutti i cittadini, le autorità, gli operatori sanitari presenti, nonché lo stesso circolo per la disponibilità, ricordando come il consiglio direttivo abbia caldeggiato da subito ed energicamente la donazione di uno strumento salvavita di valore significativo.

