Nuovo allenatore Juve Zampini si divide tra Tudor e quest’altro ex bianconero | La chance al croato va data Ma se devo cambiarlo l’unica garanzia me la dà lui

JuventusNews24Nuovo allenatore Juve, Zampini si divide tra due fuochi: per il futuro vedrebbe bene loro due! Le sue considerazioniMassimo Zampini tocca il tema Nuovo allenatore Juve negli studi di Pressing. A sua detta, il prossimo mister bianconero dovrà uscire fuori dai nomi di Igor Tudor o Antonio Conte.PAROLE – «Tudor è un bravo allenatore, non è lì solo perché è un ex Juventino ma quello è un di più. La prima chance va data a lui. Poi, dopo, se non siamo riusciti con Motta a portare a termine l'anno, l'unica certezza per me è Conte, nonostante tutte le sue caratteristiche pure negative che conosciamo, ma tutti pensiamo che se allenerà la Juve lotterà per il titolo, poi magari non lo vince ma sarà lì. Io se devo cambiare Tudor, so che l'unica garanzia me la dà Conte».

