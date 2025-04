Scuolalink.it - Nuovi tassi per la cessione del quinto della pensione dal 1° aprile

Leggi su Scuolalink.it

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha aggiornato i TEGM (Effettivi Globali Medi) a partire dal 1°2025. Questo cambiamento influisce direttamente sul costo dei prestiti, in particolare per chi ha scelto ladel. Anche questa volta, il ministero ha differenziato iin base all’importo richiesto e all’età .per ladeldal 1°Scuolalink.