Nuovi droni-siluro per le forze Usa

Anduril Industries, realtà produttrice di sistemi d’arma di Costa Mesa (California), ha presentato una nuova famiglia di veicoli sottomarini autonomi chiamati Copperhead (letteralmente Testa di rame), progettati per compiere missioni subacquee d’intelligente, a una frazione del costo di quelle tradizionali. Due le varianti, ciascuna offerta in due diverse dimensioni, con quella baseprogettata per missioni di risposta rapida tra le quali ilmonitoraggio ambientale, la ricerca e soccorso e l’ispezione diinfrastrutture. Il veicolo può raggiungere la considerevole velocità di a 30 nodi, trasportare una gamma di carichi utili tra cui sensori attivi e passivi e di magnetometri in grado di rilevare cambiamenti nel campo magnetico terrestre. La variante Copperhead-M è invece una munizione che può essere distribuita da un sistema più grande, in particolare le imbarcazioni Dive-LD e Dive-XL della stessa Anduril, offrendo capacità simili a quelle dei siluri ed è ingegnerizzata per poter essere prodotta su larga scala.