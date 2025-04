Nuovi cartelli della centuriazione | Riconosciamo e mappiamo i segni che i romani hanno lasciato nelle nostre terre

È stata inaugurata questa mattina, alla presenza dell'associazione terre Centuriate Aps, dell'amministrazione comunale e dei quartieri Ceverse Nord e Dismano, la segnaletica della centuriazione lungo il decumano di via Melona e via Chieri.

