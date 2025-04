Thesocialpost.it - Nuova scossa di terremoto ai Campi Flegrei: cresce la preoccupazione

Unadiè stata registrata questa mattina, alle ore 9.43, nell’area dei, in provincia di Napoli. Il sisma, di magnitudo 2.4, è stato localizzato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) a una profondità di tre chilometri, con epicentro nella zona della Solfatara, nel comune di Pozzuoli. L’evento, sebbene di moderata entità, si inserisce in un quadro dinte attenzione e apprensione da parte della popolazione e delle autorità per l’intensificarsi del fenomeno noto come bradisismo.Laodierna è solo l’ultima di una serie di movimenti tellurici che da mesi interessano l’area vulcanica dei, una delle più sorvegliate d’Europa per la sua particolare instabilità. Questo territorio, che comprende quartieri popolosi come Bagnoli, Fuorigrotta e appunto Pozzuoli, si trova infatti su una caldera vulcanica attiva, la cui attività non si manifesta attraverso eruzioni frequenti, ma tramite un sollevamento o abbassamento del suolo, il cosiddetto bradisismo flegreo, che può durare mesi o anni.