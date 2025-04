‘Nuova Scena 2’ il passato di Nox | clip in anteprima

Leggi su Funweek.it

Prosegue su Netflix la seconda stagione di Nuova– Rhythm + Flow Italia, con Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain in veste di giudici. Il 7 aprile su Netflix arriveranno gli episodi 5-7 della competizione e su Funweek vi mostriamo unain. Protagonista il concorrente Nox, in unaintrospettiva in cui racconta il suoe il suo rapporto con la musica.Anche questa seconda stagione sarà composta da 8 episodi, divisi in 3 parti. Durante i primi 4, disponibili dal 31 marzo, i tre giudici andranno a caccia dei migliori talenti emergenti non solo nei grandi centri urbani, ma in diversi angoli d’Italia. Esploreranno dunque le interessanti realtà delle nostre province. Da Torino a Genova, dalla Puglia al largo del Mar Ionio per abbracciare tutto il Sud Italia, fino a oltrepassare il territorio nazionale con Londra.