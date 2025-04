Ilrestodelcarlino.it - Nuova locanda inclusiva: "Simbolo per l’accoglienza"

Il sogno della cooperativa sociale "La Lanterna di Diogene" di Solara di Bomporto allarga i suoi orizzonti. Accanto alle tradizionali attività di fattoria e osteria, da ieri ha inaugurato alla presenza della sindaca di Bomporto, Tania Meschiari, e dell’assessora di Modena, Francesca Maletti, anche una attività di accoglienza per quanti desiderano immergersi in un’oasi di tranquillità, nel cuore della campagna emiliana, sott’argine al fiume Panaro. Ladispone di due accoglienti camere matrimoniali al piano superiore perfette per chi desidera prolungare il piacere di una cena in osteria o semplicemente godere di un soggiorno rilassante lontano dal caos cittadino. "Questa iniziativa – ha spiegato la sindaca Meschiari – è in linea con i bisogni del territorio, dove si registra una capacità ricettiva inferiore alle necessità.