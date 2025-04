Anteprima24.it - ‘Nuova Cusano’ su Parco Nazionale del Matese: tardivo il confronto con la cittadinanza

Tempo di lettura: 2 minutiLa minoranza consiliare di Cusano Mutri “Nuova Cusano”, costituita dal capogruppo Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo, esprime forti perplessità sull’istituzione deldel, criticando la mancanza di coinvolgimento delle comunità locali e denunciando il rischio che il, così come concepito, si traduca in un ulteriore insieme di vincoli e limitazioni per cittadini, agricoltori, allevatori e imprenditori.“Pur riconoscendo l’importanza della tutela ambientale, i consiglieri sottolineano la necessità che le decisioni siano condivise rispecchiando le reali esigenze del territorio, non imposte dall’alto da burocrati e tecnocrati con confini tracciati a tavolino e promesse vaghe.A tal proposito l’Amministrazione Comunale, anche con il coinvolgimento del gruppo di minoranza, ha presentato delle osservazioni alla perimetrazione, zonizzazione e norme imposte, per ridurne l’impatto negativo sulla comunità.