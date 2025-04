Nuoto di fondo Rachele Bruni torna a gareggiare

Rachele Bruni resta comunque una delle migliori nuotatrici di fondo d'Italia. E l'atleta comeanese, in attesa di decidere il proprio futuro, ha annunciato il proprio ritorno in gara: prenderà infatti parte il prossimo 8 giugno alla manifestazione “I'm Ponente”, che si terrà in provincia di Savona. Cinque chilometri a Nuoto nel mar Ligure fra Bergeggi e Spotorno e sarà proprio Rachele, medaglia d'argento a Rio 2016, la vedette della rassegna. La trantaquattrenne è alle ultime battute di una carriera da prima della classe che l'ha vista trionfare in Europa e nel mondo. Ma ha rimarcato una volta di più di essere ancora competitiva lo scorso autunno, vincendo l'ottantesima edizione del “Miglio Marino” di Sturla. Sport.quotidiano.net - Nuoto di fondo, Rachele Bruni torna a gareggiare Leggi su Sport.quotidiano.net Prato, 7 aprile 2025 - Il prossimo 4 novembre le primavere saranno 35. Ma per quanto da qualche tempo non venga più convocata in Nazionale,resta comunque una delle migliori nuotatrici did'Italia. E l'atleta comeanese, in attesa di decidere il proprio futuro, ha annunciato il proprio ritorno in gara: prenderà infatti parte il prossimo 8 giugno alla manifestazione “I'm Ponente”, che si terrà in provincia di Savona. Cinque chilometri anel mar Ligure fra Bergeggi e Spotorno e sarà proprio, medaglia d'argento a Rio 2016, la vedette della rassegna. La trantaquattrenne è alle ultime battute di una carriera da prima della classe che l'ha vista trionfare in Europa e nel mondo. Ma ha rimarcato una volta di più di essere ancora competitiva lo scorso autunno, vincendo l'ottantesima edizione del “Miglio Marino” di Sturla.

