Numeri impressionanti

In un mondo dove si intrecciano sfide globali come il cambiamento climatico, la scarsità di risorse e le crescenti disuguaglianze sociali, una triste contraddizione continua a persistere con una forza crescente: lo spreco alimentare. Milioni di tonnellate di cibo, frutto di risorse naturali preziose e lavoro umano, finiscono, infatti, ogni anno nella spazzatura. Idell’Agenzia Europea dell’Ambiente non mentono, e tracciano un quadro inquietante: ogni cittadino europeo, in media, spreca 132 kg di cibo all’anno. Questo dato si traduce in circa 59 milioni di tonnellate di alimenti gettati, con un impatto economico che ammonta a 132 miliardi di euro e un costo ambientale significativo, pari al 16% delle emissioni totali del sistema agroalimentare europeo. Cresce lo spreco alimentare degli italiani: buttato cibo per 14 miliardi X Spreco alimentare: una crisi che sfida il nostro futuroNonostante le numerose campagne di sensibilizzazione e i progetti mirati, il problema è, ormai e purtroppo, strutturale.