Nuctech come e perché la nuova Huawei spaventa gli alleati

Nuctech, società controllata dal governo cinese e specializzata in scanner per merci, bagagli e persone, sembra un film già visto. Ricorda molto, infatti, quello sui fornitori cinesi – Huawei e Zte in particolare – nel settore delle telecomunicazioni, a incominciare dal 5G. Gli alleati dell'Italia, a partire dagli Stati Uniti, li considerano un rischio per la sicurezza nazionale e si aspettano che di questi timori si tenga conto nelle procedure degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni, che spesso vedono nel fattore economico l'elemento decisivo (e per i prodotti "made in China" questo è un vantaggio).Per il 5G il governo ha lavorato rafforzando lo strumento Golden Power e realizzando il Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica per mitigare i rischi legati alle tecnologie cinesi.

Nuctech, come e perché la “nuova Huawei” spaventa gli alleati - La società cinese, controllata dal governo e specializzata in scanner per merci, bagagli e persone, ha vinto bandi d’appalto per l’Agenzia delle Dogane. Il caso richiama alla mente le controversie pre ... (formiche.net)