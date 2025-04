Novak Djokovic e Carlos Alcaraz si affrontano in allenamento a Montecarlo | colpi d’alta scuola nel set di prova

Novak Djokovic e Carlos Alcaraz scaldano i motori a Montecarlo. Sulla terra rossa del Principato, il serbo e lo spagnolo sono tra i tennisti più attesi. L’ultimo incrocio sul mattone tritato era stato nella finale olimpica. Una partita epica in cui, in maniera del tutto inaspettata, Djokovic seppe prevalere, trovando delle energie insospettabili nel corso del match.E così ieri Nole e Carlitos si sono ritrovati per un allenamento, in vista del loro esordio nel primo Masters1000 sul rosso. Il balcanico si presenta all’appuntamento confortato dall’ottimo percorso a Miami, dove solo un grande Jakub Mensik l’ha privato in finale del titolo n.100 a livello ATP. Discorso diverso per il murciano, che non ha ottenuto i risultati che si aspettava nel Sunshine Double.I due, dopo una fase di riscaldamento, hanno dato spettatolo, testandosi in un set di prova per verificare la propria condizione. Oasport.it - Novak Djokovic e Carlos Alcaraz si affrontano in allenamento a Montecarlo: colpi d’alta scuola nel set di prova Leggi su Oasport.it scaldano i motori a. Sulla terra rossa del Principato, il serbo e lo spagnolo sono tra i tennisti più attesi. L’ultimo incrocio sul mattone tritato era stato nella finale olimpica. Una partita epica in cui, in maniera del tutto inaspettata,seppe prevalere, trovando delle energie insospettabili nel corso del match.E così ieri Nole e Carlitos si sono ritrovati per un, in vista del loro esordio nel primo Masters1000 sul rosso. Il balcanico si presenta all’appuntamento confortato dall’ottimo percorso a Miami, dove solo un grande Jakub Mensik l’ha privato in finale del titolo n.100 a livello ATP. Discorso diverso per il murciano, che non ha ottenuto i risultati che si aspettava nel Sunshine Double.I due, dopo una fase di riscaldamento, hanno dato spettatolo, testandosi in un set diper verificare la propria condizione.

Novak Djokovic: "Jannik Sinner ancora numero uno? Zverev e Alcaraz... - "Non importa più così tanto. Se arriva come conseguenza di grandi risultati e titoli che vinco in una stagione, allora è fantastico. Ma non è il mio obiettivo. Il mio obiettivo è essere in grado di gi ... (tennisworlditalia.com)

Carlos Alcaraz sente la mancanza di Jannik Sinner - Carlos Alcaraz confessa di essere stato destabilizzato dall'assenza di Jannik Sinner, e intanto si allena con Novak Djokovic. (msn.com)

Alcaraz confessa: "La pressione per l'assenza di Sinner mi ha ucciso". E si allena con Nole - A Montecarlo i due campioni hanno condiviso una seduta di scambi. Carlos rivuole il suo rivale numero 1 e il serbo punta forte: "Favorito per il Roland Garros" ... (gazzetta.it)