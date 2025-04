Notte di paura auto si ribalta | conducente salvo per miracolo

Notte tra il 6 e il 7 aprile: un'auto si è ribaltata improvvisamente lungo via Serroni, nei pressi di un centro medico. A bordo solo il conducente, uscito incredibilmente quasi illeso dall'abitacolo.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza il veicolo per evitare ulteriori pericoli. I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure, mentre la Polizia di Stato ha avviato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.Un episodio che poteva trasformarsi in tragedia, ma si è concluso senza gravi conseguenze

