Notte di follia in riviera. Un’auto distrugge due vetture in sosta, un’altra abbatte un palo.

movimentata a Grottammare, dove un automobilista ha centrato due mezzi parcheggiati lungo la Nazionale, poco prima della rotatoria sul Tesino. Pesantemente danneggiati una Clio e un Fiorino appartenenti alla stessa famiglia. Il conducente della Lancia diretta verso sud, trentenne di Grottammare, personaggio noto alle forze dell’ordine, ha abbandonato il veicolo in mezzo alla carreggiata e si è allontanato per sottoporsi alle cure dei sanitari del pronto soccorso di San Benedetto. Il giovane è stato poi rintracciato dai carabinieri di Grottammare, che l’hanno denunciato per reiterata guida senza patente e rifiuto di sottoporsi agli alcol test. La Lancia era anche sottoposta a sequestro e priva di assicurazione. Il sinistro intorno alle 3 delladi domenica in via Bernini e il conducente dell’auto è stato identificato dai carabinieri grazie alle testimonianze dei cittadini che sono scesi in strada.