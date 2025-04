Nosr Manlapaz | perché la madre di Mark Samson sarà indagata per l’occultamento del cadavere di Ilaria Sula

Leggi su Open.online

Un orario che non torna. Un coltello che non si trova. E un corpo nascosto per giorni in una valigia. Per questodi, reo confesso dell’omicidio diinterrogata oggi. L’indagine nei suoi confronti, che si aprirà probabilmente dopo il suo ascolto, è quella di concorso in occultamento di. «Ho fatto tutto da solo », ha ripetuto più volte dopo l’arresto l’indagato. Ma la pulizia totale della scena del crimine apre interrogativi pesanti. La procura fa sapere che in questa fase delle indagini si tratta di un atto di garanzia. Per fare piena luce sulle responsabilità nella vicenda.arriva in via Homs intorno alle 21.30 del 25 marzo. Poche ore primaera entrato nel suo appartamento nel quartiere San Lorenzo, aveva cercato di portare via il computer e aveva scattato alcune foto allo schermo che riportava chat private.