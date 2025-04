Nosr Manlapaz madre di Mark Samson | è indagata per l’occultamento del cadavere di Ilaria Sula

Ilaria Sula, la 24enne trovata senza vita in una valigia gettata in un dirupo a Capranica Prenestina. Al centro dell’inchiesta non c’è più solo Marc Samson, il 23enne che ha confessato il delitto, ma anche sua madre, Nosr Manlapaz, ora indagata per concorso in occultamento di cadavere. A confermarlo è Fabrizio Gallo, legale del giovane, all’uscita dalla Questura di Roma dove, nelle scorse ore, la donna è stata ascoltata dagli inquirenti.“Ho fatto tutto io”, ha ripetuto Marc più volte, dichiarandosi unico responsabile. Tuttavia, la pulizia minuziosa dell’appartamento e l’eliminazione di ogni traccia lasciano aperti numerosi interrogativi. Secondo la Procura, l’iscrizione della madre nel registro degli indagati è un atto dovuto in questa fase delle indagini, utile a chiarire eventuali responsabilità nella vicenda. Thesocialpost.it - Nosr Manlapaz madre di Mark Samson: è indagata per l’occultamento del cadavere di Ilaria Sula Leggi su Thesocialpost.it Proseguono le indagini sull’omicidio di, la 24enne trovata senza vita in una valigia gettata in un dirupo a Capranica Prenestina. Al centro dell’inchiesta non c’è più solo Marc, il 23enne che ha confessato il delitto, ma anche sua, oraper concorso in occultamento di. A confermarlo è Fabrizio Gallo, legale del giovane, all’uscita dalla Questura di Roma dove, nelle scorse ore, la donna è stata ascoltata dagli inquirenti.“Ho fatto tutto io”, ha ripetuto Marc più volte, dichiarandosi unico responsabile. Tuttavia, la pulizia minuziosa dell’appartamento e l’eliminazione di ogni traccia lasciano aperti numerosi interrogativi. Secondo la Procura, l’iscrizione dellanel registro degli indagati è un atto dovuto in questa fase delle indagini, utile a chiarire eventuali responsabilità nella vicenda.

Omicidio Ilaria Sula, la madre di Mark Samson sarà indagata: «Occultamento di cadavere» - Nosr Manlapaz è stata coinvolta nella vicenda dopo che il figlio ha dichiarato che, durante le ore in cui ha compiuto l'omicidio, «era presente anche sua madre» nella casa ... (vanityfair.it)

Nosr Manlapaz, la madre di Mark Samson, indagata per occultamento di cadavere - "La madre di Marc Samson è indagata per concorso in occultamento di cadavere". Lo ha detto Fabrizio Gallo, l'avvocato del 23enne arrestato per l'omicidio di Ilaria Sula, lasciando la Questura di Roma ... (roma.repubblica.it)

Nosr Manlapaz, la madre di Mark Samson, è indagata per l’occultamento del cadavere di Ilaria Sula - Un orario che non torna, un coltello che non si trova e un corpo nascosto nella valigia. La ricostruzione del 23enne sull'omicidio dell'ex fidanzata non convince gli investigatori L'articolo Nosr Manl ... (msn.com)