‘Non Succederà Più’ Deianira Marzano | Shaila sta male Lorenzo? Sta in silenzio perché…

LE BOLLICINE DI “NONPIÙ”,Marzaa la rottura degli ShailenzoSU BOLLICINEVIP TORNA LA RUBRICA LE BOLLICINE DI “NONPIÙ”, IN COLLABORAZIONE CON GIADA DI MICELI, CONDUTTRICE DEL PROGRAMMA RADIOFONICO NONPIÙ IN ONDA SU RADIO RADIO, DIGITALE TERRESTRE NAZIONALE 253 E DIGITALE TERRESTRE 96Sabato 5 aprile 2025 è andata in onda l’intervista radiofonica diGatta eSpolverato al GF (Screen Mediaset Infinity)La nota esperta di gossip tra le varie cose ha parlato della fine della storia d’amore traGatta eSpolverato. Alla conduttrice ha detto: “Oggi ho parlato con il manager diche mi ha contattato proprio perché ci conosciamo, e mi ha detto che lei sta subendo una vera e propria ghigliottina mediatica senza aver fatto nulla”.