Non solo Trump | sono tanti gli autori dei famigerati dazi Ma qui dovremmo concentrarci su noi stessi

di Eugenio Lanza Donaldnon è un folle o un bambino che gioca con la politica, anche se una fetta consistente della narrazione mediatica vuole farci credere ciò. Egli è l’espressione di quella parte maggioritaria di Stati Uniti che, in una parola, è terribilmente stanca. Stanca di importare merci da Paesi lontani e con esse disoccupazione, di fare guerra in giro per il globo, e di farsi dettare l’agenda culturale dalle celebrità di Hollywood. E soprattutto che è spaventata da un mondo sempre più multipolare, in cui gli States rischiano di perdere l’egemonia se non stilano in fretta la lista delle loro priorità.È un errore credere chesia completamente alieno o addirittura inviso agli apparati americani. Penso invece che una discreta fetta lo sostenga e un’altra lo tolleri volentieri, altrimenti nonnon sarebbe mai diventato presidente, ma forse sarebbe addirittura finito in carcere.