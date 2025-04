Non solo i nostri | Conte fa fuori la Schlein

Conte. Oggi, ufficialmente, l'ex premier (ri)lancia l'Opa grillina sul Pd e su tutto il centrosinistra con una intervista all'house organ, il Fatto quotidiano. E al di là delle parole, sembra una Opa ostile. I 100mila (fonti M5s) in corteo a invocare la pace, sottolinea il leader, hanno innanzitutto un significato, ossia che questo è un Movimento diverso: "Tutte le precedenti manifestazioni del M5s - spiega Conte - erano solo con gente nostra, del Movimento. Questa volta no, si sono attivate rete e associazioni, e sono venuti tanti cittadini autonomi che non rispondono a nessuno, attirati da una piattaforma incentrata sul no al riarmo" dell'economia europea. Chissà se si riferisca alla tiktoker napoletana Rita De Crescenzo o al "giustiziere" romano Cicalone, pure loro in piazza.

